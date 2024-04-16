Американский фигурист персонально поддержал Овечкина

Американский фигурист, действующий чемпион мира Илья Малинин посетил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».
Малинин посетил игру в джерси с игровым номером российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина. После игры фигурист и хоккеист сделали совместное фото.
«Вашингтон» обыграл «Бостон» со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон и Ник Дауд.
Перед последним матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон», набрав 89 очков, занимает восьмое место, дающее ему право выступить в плей-офф турнира.
Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 34 результативные передачи.
Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 42 шайбы — на данный момент на счету россиянина 852 заброшенные шайбы.
Ранее Овечкин высказался перед матчем сезона в регулярном чемпионате НХЛ.