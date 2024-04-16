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Американский фигурист персонально поддержал Овечкина

Американский фигурист Малинин поболел за Овечкина и сделал с ним совместное фото

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ilia_quadg0d_malinin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский фигурист, действующий чемпион мира Илья Малинин посетил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».

Малинин посетил игру в джерси с игровым номером российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина. После игры фигурист и хоккеист сделали совместное фото.

«Вашингтон» обыграл «Бостон» со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон и Ник Дауд.

Перед последним матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон», набрав 89 очков, занимает восьмое место, дающее ему право выступить в плей-офф турнира.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 34 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 42 шайбы — на данный момент на счету россиянина 852 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин высказался перед матчем сезона в регулярном чемпионате НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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