В Олимпии зажгли огонь в преддверии Игр в Париже

16 апреля в Олимпии (Греция) зажгли огонь летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

На церемонии зажжения огня присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и другие.

Олимпийский огонь является одним из главных символом Олимпийских игр. Возрождение традиции зажжения огня состоялось в преддверии Игр 1928 года в Амстердаме. Во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине впервые была проведена эстафета олимпийского огня.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее в России назвали возможным прекращение огня на время Олимпиады.