Российская спортсменка назвала сумму, которую получила за мировой рекорд

Российская пловчиха Евгения Чикунова не смогла ответить на вопрос, сколько ей нужно в месяц денег для жизни. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Призовые за мировой рекорд были и в прошлом году, я получила тогда 1 миллион 250 тысяч за минусом 13 процентов налога. Но остается, скажем так, нормально вполне, хватает. Скажем так, деньги у меня есть, сплю я спокойно. Сколько денег нужно мне в месяц? Сложный вопрос... Наверное, без комментариев», — сказала Чикунова.

В 2023 году Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом во время выступления на чемпионате России в Казани. В финале она проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды. Россиянка превзошла достижение представительницы ЮАР Татьяны Схунмакер (2.18,95), который она установила на Олимпийских играх в Токио.

На чемпионате России 2019 года на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова установила юношеский рекорд страны, показав время в 2 минуты 22,67 секунды. В октябре 2020 года она установила новый юношеский рекорд России на дистанции 50 метров брассом 30,81 секунды.

Чикунова является обладательницей серебряных наград чемпионата мира на короткой воде (2021) и чемпионата Европы 2021 в составе комбинированной эстафеты. Также в 2021 году она выиграла чемпионат Европы на короткой воде, победив на дистанции 200 м брассом.

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