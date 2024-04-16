«Никогда не думал, что с «Питтсбургом» такое может быть»: Малкин о решающих матчах НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о борьбе за путевку в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«В прошлом году нам чуть не повезло — мы проиграли в последнем матче и в плей‑офф не попали. Опять же, еще три недели назад на нас никто не ставил.

Но тем и интересна НХЛ, многие поэтому любят хоккей, что все очень непредсказуемо. Хотя, если честно, я никогда не думал, что с «Питтсбургом» такое может быть, причем два года подряд. От одного очка все зависит сразу у четырех команд! Такой сюжет даже в кино увидеть трудно», — сказал Малкин.

В ночь с 15 на 16 апреля «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:2. Малкин не отметился результативными действиями. Команда, набрав 88 очков, идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. На одно очко больше у идущего девятым «Детройта». На данный момент выход в плей-офф себе обеспечил «Вашингтон» (89 очков), который замыкает восьмерку лучших.

В последнем туре регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Детройт» — с «Монреалем», а «Питтсбург» — с «Нью-Йорк Айлендерс».

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