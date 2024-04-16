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Британская спортсменка объяснила желание выступать за Россию

Пловчиха Белоногофф объяснила переезд в Россию плохим отношением в Британии

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Максим Богодвид/РИА Новости

Пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала о причинах своего решения выступать на международных турнирах за сборную России. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Родственники меня поддерживали. Все они в России и были рады, что я приехала. Считаю себя русской и всегда хотела выступать именно за Россию. Получилось так, что я родилась и жила в Великобритании, но там ко мне плохо относились, и это был очередной толчок переехать сюда. Федерация меня поддержала, помогла с процессом переезда, за что я всем благодарна», — сказала Белоногофф.

Белоногофф родилась в Великобритании и выступала за эту национальную команду, но потом перешла в сборную России в 2019 году и стала тренироваться в Санкт-Петербурге. 15 апреля 2024 года она стала чемпионкой России на дистанции 50 м брассом на чемпионате страны в Казани.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации.

Ранее Ефимова объяснила, почему не получает нейтральный статус для ОИ.

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