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Овечкин высказался перед матчем сезона в регулярном чемпионате НХЛ

Овечкин о «Филадельфии»: понимаем, что стоит на кону, матч будет ключевым

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что команда солидно выглядела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона». Его слова передает официальный сайт лиги.

«Мы понимаем, что стоит на кону, и вы видите наши усилия. Важнейший гол Карли. Отличная работа Чаки. Я думаю, мы выглядели солидно все 60 минут, и прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре. Следующий матч будет ключевым», — сказал Овечкин.

В ночь на 16 апреля «Вашингтон» обыграл «Бостон» со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон и Ник Дауд.

Перед последним матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон», набрав 89 очков, занимает восьмое место, дающее ему право выступить в плей-офф турнира. «Кэпиталз» обгоняет «Детройт» только по дополнительным показателям при равенстве очков. В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» отправится в гости к «Филадельфии». Встреча пройдет в ночь на 17 апреля.

Ранее два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить соперника в матче НХЛ.

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