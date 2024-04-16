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Российский хоккеист выиграл регулярный чемпионат НХЛ со своим клубом

Панарин с «Рейнджерс» выиграл регулярный чемпионат НХЛ

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James Carey Lauder-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь на 16 апреля в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду принимал «Оттаву Сенаторз» и одержал разгромную победу со счетом 4:0.

Джек Рослович открыл счет на шестой минуте матча. Во втором периоде Адам Фокс забил гол в меньшинстве. В заключительном отрезке российский нападающий Артемий Панарин сделал счет разгромным, за семь минут до конца поучаствовал в голевой атаке, отдав передачу на Алекси Лафреньера.

После этой победы «Рейнджерс» набрали 114 очков и заняли первое место в регулярном чемпионате НХЛ. Второе место у игроков «Каролины Харрикейнз» (111 очков). Тройку призеров регулярного чемпионата замкнул «Даллас Старз», который набрал 111 очков, но уступил по дополнительным показателям.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 82 матчах НХЛ, отметившись 49 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на четвертом месте.

Ранее «Вашингтон» Овечкина оказался в шаге от выхода в плей-офф НХЛ.

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