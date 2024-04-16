«Вашингтон» Овечкина в шаге от выхода в плей-офф НХЛ

В ночь на 16 апреля в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своем льду «Бостон Брюинз» и одержал победу со счетом 2:0.

На 12-й минуте Джон Карлсон открыл счет в матче. На последних секундах встречи Ник Дауд установил окончательный счет.

Перед последним матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон», набрав 89 очков, занимает восьмое место, дающее ему право выступить в плей-офф турнира. «Кэпиталз» обгоняет «Детройт» только по дополнительным показателям при равенстве очков. В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» отправится в гости к «Филадельфии». Встреча пройдет в ночь на 17 апреля.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 34 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 42 шайбы — на данный момент на счету россиянина 852 заброшенные шайбы.

Ранее российского хоккеиста признали самым ценным игроком команды НХЛ.