Футбольный функционер назвал идеального кандидата на пост тренера «Спартака»

Футбольный функционер Павел Стипиди считает, что экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич подходит на пост тренера московского «Спартака», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если брать из зарубежных специалистов, лучшей кандидатурой выглядит Ивич. Дело в том, что мы дружим. Все же видели, в какой футбол «Краснодар» играл при Ивиче и во что превратился после него», — сказал Стипиди.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Абаскаля надо было увольнять раньше.