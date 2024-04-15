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Гаджиев рассказал, кто должен стать главным тренером «Спартака»

Тренер Гаджиев: «Спартак» должен возглавить российский специалист

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Знаменитый отечественный тренер и президент выступающего в Первой лиге махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об отставке из московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, предположив, что назначенный исполняющим обязанности его бывший ассистент Владимир Слишкович в перспективе может сохранить пост у руля команды.

«На увольнение Абаскаля повлияло много факторов, в том числе и экономический. Мы с вами многого не знаем, управлял он командой или потерял эту связь. Мы и не имеем права говорить, что правильно, а что неправильно. Сейчас убрали тренера и оставили помощника Владимира Слишковича. В «Спартаке» был уже такой пример, когда остался Каррера после Аленичева. Потом итальянский специалист выиграл чемпионат», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

При этом специалист отметил, что нет особой разницы, когда менять наставника, по ходу сезона или по его окончании. В отношении Карреры Гаджиев заметил, что в России достаточно своих тренеров, которые способны руководить таким клубом, как московский «Спартак». Тем более красно-белые перепробовали уже большое количество специалистов из-за рубежа.

Под руководством Абаскаля «Спартак» выиграл бронзовые медали Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23. В данный момент в чемпионате красно-белые занимают седьмое место, набрав 35 очков в 23 турах. В весенней части сезона «Спартак» одержал лишь две победы в семи матчах – по одной в чемпионате и Кубке страны.

Ранее в «Краснодаре» обвинили тренера «Зенита» во лжи.

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