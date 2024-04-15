Легенда «Спартака» Тихонов: у меня есть красно-синяя команда

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, возглавляющий сейчас красноярский «Енисей», заявил, что сейчас не хочет становиться тренером столичного клуба, передает «Матч ТВ».

«У меня в данный момент есть своя красно‑синяя команда. Я работаю, у меня есть клуб, я очень доволен ребятами. Красно‑белая команда подождет. Пускай берут любого тренера», — сказал Тихонов.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Яхья Аттийят-аллах.

Ранее Абаскалю предрекли проблемы с поиском работы.