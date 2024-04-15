Определился второй финалист Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей точными бросками отметились Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов. За «Автомобилист» дубль оформил Максим Денежкин.

В финале «Металлург» сыграет в серии до четырех побед с ярославским «Локомотивом», который в своей серии обыграл челябинский «Трактор» (4:0).

Первая встреча серии состоится в Магнитогорске 18 апреля.

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«Металлург» является является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» еще не становился победителем турнира, но играл в финале сезона-2008/09, уступив в серии казанскому «Ак Барсу».

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