Экс-хоккеист Кожевников назвал Макрона ублюдком

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Кожевников отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о различии в допуске спортсменов из Израиля и России на парижскую Олимпиаду, назвав его ублюдком, передает РИА Новости.

Макрон заявил, что Израиль подвергся террористической атаке и отвечает на нее.

«Он просто ублюдок. Даже сказать больше нечего», — сказал Кожевников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Макрон объяснил, почему россияне поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе.