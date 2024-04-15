Валуев назвал Макрона лягушатником

Депутат Госдумы России Николай Валуев прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что надеется договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах на время проведения Олимпийских игр в Париже, передает Sport24.

«Никто не воспримет слова Макрона всерьез. Ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам непохож на миротворца», — сказал Валуев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее в России назвали возможным прекращение огня на время Олимпиады.