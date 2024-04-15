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Абаскалю предрекли проблемы с поиском работы

Экс-глава «Локомотива» Смородская предрекла Абаскалю проблемы с поиском работы

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Marc Schumacher/Global Look Press

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «РБ Спорт» заявила, что испанский тренер Гильермо Абаскаль после увольнения из «Спартака» не найдет себе работу.

По ее мнению, никто из европейских клубов не будет с ним связываться.

«Больше нигде и никогда Абаскаль не найдет себе команду, я в этом уверена. Такие «специалисты» никому не нужны. За какие заслуги-то его звать? Если руководители европейских команд ознакомятся с его работой в «Спартаке», то не станут его приглашать», — заявила Смородская.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее Сергей Семак похвалил Абаскаля за работу в «Спартаке».

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