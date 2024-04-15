В «Ростове» опровергли договоренность Карпина со «Спартаком»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «РБ Спорт» призвал не разводить слухи о том, что главный тренер команды Валерий Карпин перейдет на работу в московский «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля.

По его словам, подобные домыслы не имеют под собой никаких оснований.

«Наверное, кто-то из ваших коллег разгоняет новости. Может, кто-то этого хочет. Карпин — главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб на данный момент мы не рассматриваем», — заявил Арутюнянц.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что увольнение Гильермо Абаскаля могло случиться неделей ранее.