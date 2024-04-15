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Карпенков назвал лучший возраст для начала игры в баскетбол

Баскетболист Карпенков: чтобы научиться играть в баскетбол, нужна физподготовка

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В баскетбол необязательно начинать играть в детстве или юности – этот вид спорта доступен и для более солидного возраста. Однако чтобы овладеть необходимыми для игры навыками, человек должен обладать хорошей физической подготовкой, заявил центровой БК «Химки», серебряный призер Олимпийских игр Илья Карпенков телеканалу «360».

Баскетболист рассказал, что начал стабильно тренироваться в шестилетнем возрасте. При этом в профессиональных командах есть игроки, начавшие заниматься в 16-18 лет, подчеркнул он. Часто помогает наличие навыков и хорошая форма, отметил Карпенков и напомнил о своем коллеге Никите Звереве, пришедшем в баскетбол их легкой атлетики.

«Баскетбол — это комплексный вид спорта. Некоторым моментам можно научиться и в 16-18 лет было бы желание», — отметил Карпенков.

Однако физподготовка все же важна, так как в баскетболе большое значение имеет постановка техники для выполнения гриблинга, бросков и так далее. По этой причине для баскетболистов тренировки в спортзале – это обязательное требование, заключил он.

Напомним, Карпенков до этого высказался о выступлении россиян на Олимпийских играх в нейтральном статусе. По его мнению, это может не спасти их от бойкотирования со стороны представителей других стран, а выступление без флага и гимна сделает спортсменов из России серыми на фоне остальных участников.

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