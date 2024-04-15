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ЦСКА уволил главного тренера

ЦСКА уволил главного тренера Райковича перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Руководство московского ЦСКА приняло решение отправить в отставку главного тренера Эмила Райковича перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

К старту игр на вылет красно-синих будет готовить Андреас Пистиолис, который на протяжении восьми лет являлся сотрудником тренерского штаба ЦСКА во главе с Димитрисом Итудисом. Вместе с Райковичем тренерский штаб ЦСКА покидают Марко Величкович и Сашо Тодоровски.

По итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА занял третье место в турнирной таблице группы А, сумев одержать 25 побед в 36 играх. В первом раунде плей-офф московский клуб сыграет против красноярского «Енисея».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Международная федерация баскетбола (FIBA) поддержала эту рекомендацию, из-за чего мужская и женская сборные России пропустили чемпионат мира в 2023 году.

Ранее игрок ЦСКА назвал главную цель клуба на сезон.

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