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Из России призвали выгнать иностранных хоккеистов

Владимир Крикунов предложил играть в КХЛ без легионеров во время санкций

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов, который сейчас возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, призвал запретить иностранным спортсменам выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в тот период, когда российский хоккей находится под санкциями и сборная страны не принимает участия в международных соревнованиях.

«Я уже давно предлагаю, — наверное, второй год, — пока мы находимся под санкциями, играть без легионеров. У нас столько молодежи выступало бы в КХЛ!

Я пока работал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в «Динамо» из Санкт-Петербурга, столько хороших ребят увидел. Ханин, Артемьев, Гимбатов — очень интересные хоккеисты. Думаю, они могут пробиться в КХЛ.

Так можно было бы и с вратарями сделать, чтобы только наши спортсмены в клубах играли. Посмотрите, сколько наших вратарей в НХЛ выступают: все их хотят», — отметил Крикунов.

В сезоне-2023/24 в НХЛ сыграли такие российские вратари, как Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Петр КочетковКаролина Харрикейнз»), Илья СамсоновТоронто Мэйпл Лифс»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз»), Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»), Александр Георгиев, Иван Просветов (оба — «Колорадо Эвеланш»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»).

Также 2 апреля в воротах «Филадельфии Флайерз» дебютировал Иван Федотов, который незадолго до этого разорвал контракт с московским ЦСКА.

Ранее сын Овечкина забил на тренировке «Вашингтона».

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