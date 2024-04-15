«Спартаку» посоветовали назначить российского тренера

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко в интервью «РБ Спорт» заявил, что руководству московского «Спартака» нужно назначить российского тренера на смену уволенному испанцу Гильермо Абаскалю.

По его мнению, в последнее время в чемпионате России происходит большая текучка иностранных специалистов, которая ни к чему хорошему не привела.

«Спартаку» нужно очень хорошо подумать над тем, стоит ли приглашать очередного иностранца и платить ему огромные деньги. Мне кажется, надо поискать среди своих и доверить клуб отечественному специалисту», — заявил Радченко.

Испанский тренер был уволен 14 апреля. Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что «Спартаку» не поможет даже Юрген Клопп.