Комментатор «Матч ТВ»: Абаскаль сошел с ума

Спортивный комментатор Константин Генич заявил, что увольнение Гильермо Абаскаля из московского «Спартака» было предопределено после того, как руководств клуба в 2023 году предложило ему контракт на улучшенных условиях. Об этом журналист заявил в Telegram-канале Василия Уткина.

«То, что ожидалось зимой, произошло сейчас. Но, мне кажется, ключевое произошло год назад, когда Абаскаля наделили колоссальным количеством полномочий и огромным доверием. Говорят, после этого он немножечко сошел с ума», — заявил Генич.

Испанский тренер был уволен 14 апреля. Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

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