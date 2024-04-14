Семин объяснил, почему «Спартак» уволил Абаскаля

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что руководство столичного «Спартака» решилось отправить в отставку испанца Гильермо Абаскаля из-за неудовлетворительных результатов команды.

По его словам, под угрозой увольнения находится любой тренер, который не дает результат.

«Это часть профессии, этого стоило ожидать. Нет результата — естественно, тренера увольняют. Это касается всех, не только Абаскаля. Такая профессия», — заявил Семин.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что тренер «Рубина» предложил коллеге подраться в перерыве игры с «Крыльями Советов».