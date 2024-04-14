Тренер «Рубина» предложил коллеге подраться в перерыве игры с «Крыльями Советов»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов предложил подраться тренеру самарских «Крыльев Советов» Сергею Булатову в перерыве игры 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, это стало формальным поводом для главного арбитра игры Романа Галимова показать Рахимову красную карточку. Сообщается, что до потасовки дело не дошло и что наставник казанцев досматривал матч с трибуны.

Встреча, прошедшая в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась победой команды под руководством Игоря Осинькина со счетом 2:0. Первый мяч на девятой минуте игры забил 25-летний полузащитник сборной России Юрий Горшков, поразивший ворота голкипера Юрия Дюпина прямым ударом со штрафного. На 96-й минуте Владимир Хубулов с передачи Романа Ежова установил окончательный счет встречи, поразив пустые ворота.

Ранее фанаты «Байера» прорвались на поле, чтобы отметить первое чемпионство в истории.