Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Рубина» предложил коллеге подраться в перерыве игры с «Крыльями Советов»

Тренер «Рубина» Рахимов по ходу игры с «Крыльями» предложил коллеге подраться

close
100%
РИА Новости

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов предложил подраться тренеру самарских «Крыльев Советов» Сергею Булатову в перерыве игры 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, это стало формальным поводом для главного арбитра игры Романа Галимова показать Рахимову красную карточку. Сообщается, что до потасовки дело не дошло и что наставник казанцев досматривал матч с трибуны.

Встреча, прошедшая в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась победой команды под руководством Игоря Осинькина со счетом 2:0. Первый мяч на девятой минуте игры забил 25-летний полузащитник сборной России Юрий Горшков, поразивший ворота голкипера Юрия Дюпина прямым ударом со штрафного. На 96-й минуте Владимир Хубулов с передачи Романа Ежова установил окончательный счет встречи, поразив пустые ворота.

Ранее фанаты «Байера» прорвались на поле, чтобы отметить первое чемпионство в истории.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами