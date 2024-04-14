Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанаты «Байера» прорвались на поле, чтобы отметить первое чемпионство в истории

Фанаты «Байера» выбежали на поле, чтобы отметить первое чемпионство в истории

Болельщики леверкузенкого «Байера» вместе с футболистами отметили первое чемпионство клуба в истории.

После пятого забитого мяча в матче 29-го тура против бременского «Вердера» фанаты «аспириновых» перебрались через рекламный бортик за воротами и выбежали на поле. Из-за этого судья дал финальный свисток чуть раньше, чем были сыграны все 90 минут основного времени игры.

Встреча «Байер» — «Вердер» прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» в присутствии 30 тысяч зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей на 25-й минуте счет открыл 23-летний нигерийский форвард Виктор Бонифасе, реализовавший пенальти. На 60-й минуте второй мяч в ворота «Вердера» забил 31-летний швейцарский полузащитник Гранит Джака, На 68-й минуте игры 20-летний немец Флориан Вирц забил третий мяч, он же на 83-й минуте игры забил четвертый мяч, а на 90-й — установил окончательный счет игры.

После 29 туров в активе «Байер» набрал 79 очков. У идущей на втором месте «Баварии» 63 очка, на третьем месте с таким же количеством баллов располагается «Штутгарт».

Ранее сообщалось, что «Байер» установил новый рекорд топ-лиг Европы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами