Фанаты «Байера» прорвались на поле, чтобы отметить первое чемпионство в истории

Болельщики леверкузенкого «Байера» вместе с футболистами отметили первое чемпионство клуба в истории.

После пятого забитого мяча в матче 29-го тура против бременского «Вердера» фанаты «аспириновых» перебрались через рекламный бортик за воротами и выбежали на поле. Из-за этого судья дал финальный свисток чуть раньше, чем были сыграны все 90 минут основного времени игры.

Встреча «Байер» — «Вердер» прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» в присутствии 30 тысяч зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей на 25-й минуте счет открыл 23-летний нигерийский форвард Виктор Бонифасе, реализовавший пенальти. На 60-й минуте второй мяч в ворота «Вердера» забил 31-летний швейцарский полузащитник Гранит Джака, На 68-й минуте игры 20-летний немец Флориан Вирц забил третий мяч, он же на 83-й минуте игры забил четвертый мяч, а на 90-й — установил окончательный счет игры.

После 29 туров в активе «Байер» набрал 79 очков. У идущей на втором месте «Баварии» 63 очка, на третьем месте с таким же количеством баллов располагается «Штутгарт».

Ранее сообщалось, что «Байер» установил новый рекорд топ-лиг Европы.