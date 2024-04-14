«Крылья Советов» обыграли «Рубин»

Самарские «Крылья Советов» оказались сильнее казанского «Рубина» в заключительном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась победой команды под руководством Игоря Осинькина со счетом 2:0. Первый мяч на девятой минуте игры забил 25-летний полузащитник сборной России Юрий Горшков, поразивший ворота голкипера Юрия Дюпина прямым ударом со штрафного. На 96-й минуте Владимир Хубулов с передачи Романа Ежова установил окончательный счет встречи, поразив пустые ворота.

После этой игры самарцы набрали 36 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» по итогам тура опустился на девятую позицию.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде против калининградской «Балтики». Встреча пройдет в субботу, 20 апреля, на стадионе »Ростех Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Казанцы на своем поле в рамках 25-го тура сойдутся с московским «Локомотивом». Игра пройдет в столице Татарстана на «Ак Барс Арене» 20 апреля и начнется в 14:00 мск.

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