Стало известно, почему Абаскаль покинул «Спартак»

Экс-форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что если бы красно-белые проиграли в предыдущем матче в дерби с «Динамо», то Абаскаль был бы уволен уже тогда.

«Думаю, отставку можно было ожидать и в случае поражения от «Динамо». Получилась отсрочка на одну игру, но все равно ничего не получилось. Абаскаля уволили, потому что проигрывать последней команде чемпионата, когда ты борешься за призовые места, — не для топ-клуба», — убежден Булыкин.

Абаскаль был уволен после поражения от «Сочи» 0:1 в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В предыдущем туре «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 2:1.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее уход Абаскаля из «Спартака» назвали ожидаемым.