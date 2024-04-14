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У Абаскаля был конфликт с помощником

«Спорт-Экспресс»: уволенный Абаскаль конфликтовал с помощником Слишковичем

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, отправленный 14 апреля в отставку со своего поста, конфликтовал со своим помощником. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 35-летний испанец неоднократно вступал в конфронтацию с ассистентом Владимиром Слишковичем. Поводами для конфликтов становились решения, принимаемые Абаскалем, с которыми был не согласен боснийский специалист.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее стало известно, сколько денег получит Гильермо Абаскаль после увольнения из «Спартака».

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