У Абаскаля был конфликт с помощником

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, отправленный 14 апреля в отставку со своего поста, конфликтовал со своим помощником. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 35-летний испанец неоднократно вступал в конфронтацию с ассистентом Владимиром Слишковичем. Поводами для конфликтов становились решения, принимаемые Абаскалем, с которыми был не согласен боснийский специалист.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее стало известно, сколько денег получит Гильермо Абаскаль после увольнения из «Спартака».