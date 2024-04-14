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Стало известно, сколько денег получит Абаскаль после увольнения из «Спартака»

Инсайдер Карпов: Абаскаль получит €850 тыс. после увольнения из «Спартака»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, уволенный 14 апреля, получил в качестве компенсации за досрочное прекращение трудовых отношений сумму в размере €850 тыс. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, руководство клуба компенсировало 35-летнему испанцу сумму, составляющую шесть месячных окладов.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

К матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», команду будет готовить Владимир Слишкович.

Ранее стали известны детали увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака».

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