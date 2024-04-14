UFC объявил дату и имя следующего соперника Махачева

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил о проведении поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Кевин Иоле.

«Дана Уайт заявил, что в главном бою UFC 302 подерутся Ислам Махачев и Дастин Порье. Участниками соглавного боя станут Стрикленд и Коста. Главный бой UFC 303 — Конор против Чендлера», — написал Иоле.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее Тактаров заявил, что Царукяну еще далеко до Махачева.