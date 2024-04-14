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«Спартак» уволил Абаскаля с поста главного тренера

«Рейтинг букмекеров»: «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководство «Спартака» решило расстаться с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Он покидает команду. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Владимир Слишкович. Он являлся помощником Абаскаля. Именно Слишкович повезет «Спартак» на ответный полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом», который пройдет в Санкт-Петербурге.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах. В предыдущих трех матчах красно-белых дважды сыграли вничью и один раз уступили.

Ранее Аршавин объяснил, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля.

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