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Миранчук летом покинет команду из-за финансовых проблем клуба

Агент Шпинев: летом Миранчук уйдет из «Локо» из-за потолка зарплат

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РИА Новости

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал об уходе игрока из команды летом этого года. Его слова передает «Чемпионат».

«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придется принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Мы сейчас ведем переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии», — сказал Шпинев.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В 2016 году он на правах аренды играл за эстонскую «Левадию».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Миранчук провел 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами (один с пенальти) и четырьмя результативными передачами.

13 апреля «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 3:3. Миранчук провел на поле 75 минут. После этой встречи у команд стало по 37 очков. Они делят четвертое место в турнирной таблице.

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