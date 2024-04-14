Джокович сорвался на болельщиков в полуфинале турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на провокацию болельщиков во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) против норвежца Каспера Рууда.

«Заткнитесь», — закричал Джоковович, когда болельщики с трибуны помешали ему своими выкриками.

Матч между Джоковичем и Руудой закончился победой норвежского теннисиста со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Это его первая победа над сербом.

В финале соревнований Каспер Рууд встретится с 12-й ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков).

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее Рублев разгромно проиграл тренировочный сет Надалю в Барселоне.