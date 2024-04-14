Захарян ответил, считает себя армянином или россиянином

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что отождествляет себя с Россией. Его слова передает Mundo Deportivo.

«Кем себя больше чувствую — армянином или россиянином? Я родился в России, и все, чего я добился, было в России, поэтому я думаю как россиянин и отождествляю себя с Россией. Но также я и армянин. Так что считаю себя и тем, и другим», — сказал Захарян.

Захарян родился в Самаре. С 2021 года он вызывается в сборную России. Всего полузащитник провел за национальную команду восемь матчей.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 21 матч (1+2). Команда идет на шестом месте в чемпионате Испании.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

Ранее Захарян высказался о СВО.