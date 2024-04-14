Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарян ответил, считает себя армянином или россиянином

Захарян: считаю себя и армянином, и россиянином

close
100%
Daisuke Nakashima/Global Look Press

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что отождествляет себя с Россией. Его слова передает Mundo Deportivo.

«Кем себя больше чувствую — армянином или россиянином? Я родился в России, и все, чего я добился, было в России, поэтому я думаю как россиянин и отождествляю себя с Россией. Но также я и армянин. Так что считаю себя и тем, и другим», — сказал Захарян.

Захарян родился в Самаре. С 2021 года он вызывается в сборную России. Всего полузащитник провел за национальную команду восемь матчей.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 21 матч (1+2). Команда идет на шестом месте в чемпионате Испании.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

Ранее Захарян высказался о СВО.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами