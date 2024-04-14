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Овечкин ценой повреждения спас команду в матче с «Тампой»

«Вашингтон» обыграл «Тампу», Овечкин своим телом защитил команду от гола

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь с 13 на 14 апреля «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

«Кэпиталз» открыл счет на 10-й минуте встречи. Отличился Сонни Милано. Через три минуты Энтони Дюклер смог равнять счет, а еще через минуту Милано оформил дубль. Еще до перерыва игроки «Тампы» смогли восстановить равновесие. Отличился Брэндон Хагель.

Во втором периоде команды заброшенными шайбами не обменялись, а за 12 минут до конца встречи Джон Карлсон реализовал большинство и снова вывел свою команду вперед. Ник Дауд за три минуты до конца матча установил окончательный счет.

В концовке встречи Александр Овечкин ценой повреждения спас команду. Форвард заблокировал мощный бросок Виктора Хедмана. Россиянин покинул лед.

«Вашингтон» благодаря этой победе вернулся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, что на данный момент дает право команде выступить в плей-офф. У «Кэпиталз» 87 набранных очков, столько же у «Детройта» и «Филадельфии».

Ранее гол Панарина помог «Рейнджерс» установить историческое достижение.

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