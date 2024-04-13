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Быстров заявил, что руководство «Спартака» держит людей за дураков

Экс-игрок «Спартака» Быстров сравнил руководство клуба со страусами

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров заявил, что руководство столичного клуба должно уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля, передает «Матч ТВ».

«Сколько можно держать людей за дураков? Как страусы головы в песок засунули. Шалимов свободен, Кержаков… Ну назначьте, хватит уже мучить себя и болельщиков», — сказал Быстров.

13 апреля «Спартак» на выезде уступил «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

После этой игры в активе столичной команды осталось 35 очков, клуб сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. После рестарта сезона красно-белые смогли одержать всего одну победу в пяти матчах. В 23-м туре подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Динамо» со счетом 2:1, дублем отметился Александр Соболев.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что Гильермо Абаскаль ничего не знает о футболе.

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