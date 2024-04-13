Главный тренер ЦСКА похвалил футболистов за ничью с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА похвалил футболистов команды после ничьей со столичным «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Федотова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Первый тайм не получился в плане созидания, но у нас были моменты и были предпосылки к тому, чтобы улучшить свою игру. Мы понимали, что соперник делает ставку на контратаки, было непросто, пришлось перекраивать линию обороны — в какие-то моменты мы просаживались. Во втором тайме забили гол, но не смогли поддержать этот посыл, вместо чего потеряли игру. Это психология, которая не давала показать нам свое истинное лицо в игре. Потом появилась и силы. Снимаю шляпу перед игроками за характер, он у нас есть. Сегодня мы как раз об этом говорили, что убирать зубы не надо», — сказал Федотов.

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе красно-зеленых точными ударами отметились Илья Самошников, Максим Глушенков и Лукас Фассон. За ЦСКА точными ударами отметились Тамерлан Мусаев, Антон Заболотный и Илья Агапов.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 37 очков. «Локомотив» отстает от ЦСКА по дополнительным показателям.

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