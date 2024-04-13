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Болельщиков «Спартака» назвали «злыми»

Экс-игрок «Рубина» Попов назвал фанатов «Спартака» злыми

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РИА Новости

Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов высоко оценил работу главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички и предположил, что чешский специалист мог бы возглавить столичный «Спартак», если бы не «злые» болельщики красно-белых.

Также Попов высказал возмущение тем, что руководство «Динамо» подписало контракт с Личкой только на один год. Слова Попова приводит Legalbet.

«С Личкой заключили контракт на год, потому что в него не верили! У нас могут с Черчесовым на пять лет контракт подписать, но не с человеком, который дает результат. У него и человеческие качества очень хорошие, ведь он даже из «Оренбурга» никуда не уходил, не бросил команду в Первой лиге», — сказал Попов.

Личка возглавил «Динамо» в июле 2023 года. Контракт заканчивается предстоящим летом.

По мнению Попова, чешский тренер может покинуть «Динамо» из-за обиды на то, что ему предложили контракт только на один год.

«Не уверен, что Личка подпишет новый контракт с бело-голубыми. Взыграет гордость у человека, что ему не доверяли изначально. У него могут быть предложения из Европы», — предположил Попов.

Также экс-футболист «Рубина» отметил, что Личка как специалист подошел бы московскому «Спартаку», который близок к тому, чтобы уволить испанского тренера Гильермо Абаскаля. В 24-м туре чемпионата России красно-белые проиграли «Сочи», который до этой встречи занимал последнее место в турнирной таблице.

«Личка мог бы и «Спартаку» подойти. Но там такие злые болельщики, что никто не может справиться. Не все могут выдержать такую социальную нагрузку», — сказал Попов.

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке в таблице Российской премьер-лиги. В активе бело-голубых 38 очков.

Ранее «Спартак» установил антирекорд в матче с «Сочи».

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