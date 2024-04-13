Тренер «Реала Сосьедад»: Захарян приближается к игроку топ-уровня

Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль заявил, что российский футболист команды Арсен Захарян приближается к игроку топ-уровня, передает Mundo Deportivo.

«Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться. Но как только этот процесс завершился, он стал приближаться к игроку топ‑уровня», — сказал Альгуасиль.

31 марта Захарян отметился результативной передачей в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Его команда одержала победу со счетом 1:0.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса».

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

В следующем матче чемпионата Испании «Сосьедад» сыграет с «Альмерией».

Ранее в Испании восхитились игрой Захаряна в матче Ла Лиги.