«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые в сезоне не смог победить

В матче чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью против «Бэйцзин Гоань».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На пятой минуте матча счет открыл футболист «Шанхай Шэньхуа» Чжан Юйнин. За «Бэйцзин Гоань» забил Андре. Он отличился на 25-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа» впервые в сезоне не смог победить. Несмотря на это, команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 16 очков в шести матчах.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Андрей Канчельскис рассказал, получится ли у тренера Слуцкого карьера в Китае.