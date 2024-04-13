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Абаскаль назвал ответственного за поражение «Спартака» от «Сочи»

Тренер «Спартака» Абаскаль о поражении от «Сочи»: беру ответственность на себя

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«После поражения беру ответственность на себя за такой результат. Мы не попали в игру, поэтому комментировать здесь особо нечего», — сказал Абаскаль.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

После этой игры в активе столичной команды осталось 35 очков, клуб сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. После рестарта сезона красно-белые смогли одержать всего одну победу в пяти матчах. В 23-м туре подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Динамо» со счетом 2:1, дублем отметился Александр Соболев.

Ранее бывший сотрудник «Спартака» объяснил отставку Пола Эшуорта.

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