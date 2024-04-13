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Червиченко назвал «Спартак» сборищем непонятных приобретений

Экс-глава «Спартака» Червиченко назвал клуб сборищем непонятных приобретений

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после поражения команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи» назвал клуб сборищем непонятных приобретений, передает «Чемпионат».

«Футболисты играют за команду, когда это единый коллектив. А это сборище непонятных приобретений. Мяч пропустили благодаря детям Абаскаля: Дуарте и Бабичу», — сказал Червиченко.

Также Червиченко указал на то, что «Спартак» на фоне последней команды в чемпионате выглядел на равных, что является самым ужасным.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

После этой игры в активе столичной команды осталось 35 очков, клуб сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. После рестарта сезона красно-белые смогли одержать всего одну победу в пяти матчах.

Ранее Абаскаля назвали неровней «Спартаку».

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