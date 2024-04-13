Роднина ответила канадской фигуристке, которая усомнилась в порядочности Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала домыслами слова канадской фигуристки Меган Дюамель в адрес Камилы Валиевой о том, что никто не принимает 50 запрещенных препаратов без злого умысла, передает Sport24.

«Подобные высказывания закончатся, когда про это не будут спрашивать и писать. Есть официальные показания, а все остальное — домыслы», — сказала Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Дюамель законченной дурой.