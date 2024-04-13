Экс-жена звезды бразильского футбола назвала необычную причину развода

Каролина Селику, бывшая жена экс-футболиста мадридского «Реала» Кака, заявила, что ее бывший муж был слишком идеальным для нее, передает Téte A Theo.

«Он подарил мне замечательную семью, но я не была счастлива. Мне чего-то не хватало. Проблема в том, что он был слишком идеальным для меня», — сказала Селику.

Кака и Селику были женаты с 2005 по 2015 год.

Кака выступал за «Реал» с 2009 по 2013 год. В составе мадридцев ему удалось стать чемпионом Испании, а также завоевать Кубок и Суперкубок страны.

Самое большое количество матчей в карьере бразилец провел за «Милан». Последним клубом полузащитника стал «Сан-Паулу», где он и начинал свою профессиональную карьеру. Кака завершил профессиональную карьеру в 2014 году. В начале 2017 года Кака официально объявил об отношениях с 23-летней бразильской моделью Каролиной Диас.

Кака является чемпионом мира в составе сборной Бразилии (2002). Также дважды ему удалось выиграть Кубок конфедераций.

Ранее Кака назвал уход из «Реала» лучшим воспоминанием о команде.