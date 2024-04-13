«Спартак» проиграл «Сочи»

В стартовом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» оказался сильнее московского «Спартака».

Встреча прошла в ФТ Сириус на стадионе «Фишт» и завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию. Сочинцы набрали 18 очков и поднялись на предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ. На 16-е место опустилась калининградская «Балтика», в ее активе 17 очков.

После этой игры в активе столичной команды осталось 35 очков, клуб сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. После рестарта сезона красно-белые смогли одержать всего одну победу в пяти матчах. В 23-м туре туре подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Динамо» со счетом 2:1, дублем отметился Александр Соболев.

Ранее была названа критическая потеря для «Зенита».