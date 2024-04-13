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Абаскаля назвали неровней «Спартаку»

Тренер Григорян назвал испанца Абаскаля не готовым к «Спартаку»

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян в интервью «Матч ТВ» заявил, что испанский специалист Гильермо Абаскаль не готов к работе в московском «Спартаке».

По его словам, 35-летний тренер за время работы в столичной команде сделал все, что мог.

«Его работу можно оценить на «удовлетворительно». Он еще не опытный тренер, не дорос до уровня «Спартака». И в команде он сделал все, что от него зависит», — заявил Григорян.

Прямо сейчас «Спартак» играет на стадионе «Фишт» против «Сочи». После первого тайма счет не открыт, 0:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. В минувшем туре подопечные Гильермо Абаскаля одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее в РФС объяснили запрет на татуировки судьям.

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