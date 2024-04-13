Бывший спортдир «Зенита» назвал стоимость Сперцяна

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян с большой долей вероятности покинет команду ближайшим летом.

По его словам, сумма трансфера может достичь €15 млн.

«Скорее всего, он уйдет. Самое главное, чтобы не повторилась история прошлого лета. Думаю, Галицкий запросит за Эдуарда не менее 15 миллионов», — заявил Корнеев.

23-летний Сперцян в текущем сезоне провел за «быков» 21 матч в Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи. 13 апреля «Краснодар» примет «Зенит» в матче 24 тура РПЛ. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Также в этом туре «Динамо» отправится в гости к «Уралу», а ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

После 22 туров РПЛ лидировать продолжает «Зенит», который в этом туре переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые уступили «Спартаку» 1:2.

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