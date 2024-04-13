Стали известны составы «Сочи» и «Спартака» на матч РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» и московский «Спартак» опубликовали стартовые составы на первый матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сочи»: Заболотный, Заика, Дркушич, Марсело, Аттийят-аллах, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

«Спартак»: Максименко, Классен, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Бонгонда, Соболев, Умяров.

13 апреля на стадионе «Фишт» «Сочи» примет «Спартак». Начало матча в 14:00 по московскому времени.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. В минувшем туре подопечные Гильермо Абаскаля одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

«Сочи» в прошлом туре сыграл вничью против «Ростова» (2:2). Команда Роберта Морено продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай не сыграют в 2024 году.