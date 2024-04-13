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Россия и Китай не сыграют в 2024 году

Генсек РФС Митрофанов заявил, что Россия и Китай не сыграют в 2024 году

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью ТАСС заявил, что сборные России и Китая не смогли достичь договоренности о проведении товарищеского матча в 2024 году.

По его словам, причиной этому стал загруженный график азиатской команды.

«Сборная Китая принимает участие в отборочном турнире к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения.

В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее Юрий Жирков рассказал, когда в России появится «русский Мбаппе».

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