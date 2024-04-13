Жирков рассказал, когда в России появится «русский Мбаппе»

Бывший защитник петербургского «Зенита» сборной России Юрий Жирков в интервью «РБ Спорт» заявил, что для того, чтобы наша страна смогла иметь в составе сопоставимого по таланту с французом Килианом Мбаппе игрока, необходимо заводить африканских атлетов.

По его словам, иного способа вырастить своего Мбаппе нет.

«Может ли у нас появится свой Мбаппе? Если будет Олимпиада какая-нибудь в России, и из Африки будут спортсмены приезжать, тогда появится», — заявил Жирков.

В текущем сезоне нападающий в 25 матчах чемпионата Франции забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. «ПСЖ» также является лидером Лиги 1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что «Спартак» обязан обыгрывать «Сочи».