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В «Челси» разочаровались украинцем Мудриком

Give me Sport: руководство «Челси» разочаровалось украинцем Мудриком

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Hannah McKay/Reuters

Лондонский «Челси» недоволен выступлениями украинского полузащитника Михаила Мудрика, сообщает портал Give me Sport.

По информации источника, тренерский штаб клуба во главе с Маурисио Почеттино считает, что 23-летний вингер показывает недостаточный прогресс и оказывает недостаточное влияние на игру команды. Руководство «синих» готово летом выйти на трансферный рынок с целью поиска замены игроку.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями.

Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету было лишь две результативные передачи. После не самого удачного начала украинский футболист подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола.

Ранее стал известен главный кандидат на пост тренера «Баварии».

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